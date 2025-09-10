В Перми закрыли киоск, где мыли гранаты водой из туалета

8 сентября 2025 года Ленинский районный суд Перми рассмотрел дело против индивидуального предпринимателя, который оказывал услуги общественного питания в отделе «Гранатовый сок» на улице Борчанинова. В ходе разбирательства были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
У предпринимателя отсутствовали системы холодного и горячего водоснабжения, а вода для мытья рук, оборудования и гранатов доставлялась из санузла продуктового магазина. Не обеспечивался должный производственный контроль: посуда и инвентарь могли загрязнять пищевую продукцию. Свежевыжатый гранатовый сок изготавливался без технологической документации.
— Продавец допущен к работе без прохождения необходимой гигиенической подготовки, медицинских осмотров и вакцинации. Пищевая продукция принималась без сопроводительных документов, а также отсутствовали разрешенные моющие и дезинфицирующие средства, — рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.
Суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Поскольку нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан и не были устранены на момент рассмотрения дела, деятельность отдела «Гранатовый сок» приостановлена на 40 суток с 20:00 3 сентября 2025 года.
Решение суда пока не вступило в законную силу.