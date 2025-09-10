Свердловскую молодежь пугают на заводах шум и опасность

Несмотря на такие факторы, половина молодых свердловчан готовы к тому, чтобы начать карьеру на заводе, если это будет современное предприятие. Примечательно, что 34% респондентов, окончивших вузы, считают российские предприятия передовыми. Аналогичного мнения придерживается 31% студентов ссузов и коллежей. Среди молодежи, которая уже работает на заводах, лишь 25% сохранили позитив в отношении технического оснащения своего места работы.