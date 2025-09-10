Свердловскую молодежь пугают на заводах шум и опасность

У молодых людей в Свердловской области работа на заводе вызывает ассоциации с шумом, грязью и опасностью. Результаты опроса молодых людей о привлекательности работы на предприятиях приводит сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter.
Словосочетание «работа на заводе» чаще всего вызывает у молодых людей следующие ассоциации: грязь, шум, опасность (43%), скучная, монотонная работа (41%), низкие зарплаты (33%), устаревшие технологии (20%), непрестижно (11%). Впрочем, у свердловчан есть и позитивные ассоциации с работой на заводах: стабильность, надежность (30%), возможность работать руками, видеть результат, высокие технологии, автоматизация и хороший социальный пакет (по 24%).
Есть у молодых людей стереотипные страхи по отношению к работе на заводах. К таковым участники опроса отнесли унылую и «совковкую» обстановку (65%), сложности с транспортной доступностью (59%), устаревшее, громоздкое оборудование (52%), плохая экология вокруг, а также грязь и неприятные запахи (48%), ощущение изоляции от «цивилизации» (30%), а также отсутствие нормальных зон отдыха и столовой (20%).
Скептично молодые люди относятся и к оснащенности заводов. В то, что предприятия оцифрованы, верит 41% респондентов. Еще 46% полагают, что российские предприятия работают с устаревшими технологиями производства.
Несмотря на такие факторы, половина молодых свердловчан готовы к тому, чтобы начать карьеру на заводе, если это будет современное предприятие. Примечательно, что 34% респондентов, окончивших вузы, считают российские предприятия передовыми. Аналогичного мнения придерживается 31% студентов ссузов и коллежей. Среди молодежи, которая уже работает на заводах, лишь 25% сохранили позитив в отношении технического оснащения своего места работы.