В Самаре пройдет выставка профессий 11 и 12 сентября

В Самаре местных жителей пригласили поучаствовать в выставке профессий, которая пройдет 11 и 12 сентября на территории «Станкозавода». Об этом сообщили в городской администрации.
«Все желающие, в том числе школьники, студенты, те, кто ищет работу или хочет сменить сферу деятельности, смогут посетить экспозиции предприятий и пообщаться с их представителями», — рассказали в пресс-службе.
Также горожанам предложат пройти профориентационные тренинги и индивидуальные консультации. Получится попробовать себя в мастер-классах и оценить свои профессиональные навыки.
Выставка будет работать 11 сентября с 10:00 до 16:00, 12 сентября с 10:00 до 15:00.