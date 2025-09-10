Ричмонд
В Самаре пройдет выставка профессий 11 и 12 сентября

Жителей Самары пригласили поучаствовать в выставке профессий.

Источник: администрация Самары

В Самаре местных жителей пригласили поучаствовать в выставке профессий, которая пройдет 11 и 12 сентября на территории «Станкозавода». Об этом сообщили в городской администрации.

«Все желающие, в том числе школьники, студенты, те, кто ищет работу или хочет сменить сферу деятельности, смогут посетить экспозиции предприятий и пообщаться с их представителями», — рассказали в пресс-службе.

Также горожанам предложат пройти профориентационные тренинги и индивидуальные консультации. Получится попробовать себя в мастер-классах и оценить свои профессиональные навыки.

Выставка будет работать 11 сентября с 10:00 до 16:00, 12 сентября с 10:00 до 15:00.