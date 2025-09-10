Мажилис принял в работу законопроект о банках и банковской деятельности

Законопроектами предусматривается усовершенствование общих положений банковской деятельности, цели, задачи, принципы регулирования и корпоративного управления. Это позволит создать единую и эффективную основу для всего банковского сектора.
По ее словам, одной из ключевых инициатив является внедрение базовой банковской лицензии. Как ожидается, это упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование бизнеса.
Одновременно повышаются стандарты для руководителей финансовых организаций, чтобы в управление приходили только профессионально подготовленные и добросовестные специалисты.
Отметим, что в Мажилис сегодня поступили несколько новых законопроектов. Профильные комитеты приняли в работу законопроекты:
- о банках и банковской деятельности с сопутствующими поправками по вопросам регулирования и развития финансового рынка;
- о ратификации договоров с Перу о выдаче, о передаче осужденных лиц и о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
- о ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования;
- о ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года.