Мажилис принял в работу законопроект о банках и банковской деятельности

На пленарном заседании Мажилиса председатель Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева представила проект Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и сопутствующим ему поправкам по вопросам регулирования и развития финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Мажилис

Законопроектами предусматривается усовершенствование общих положений банковской деятельности, цели, задачи, принципы регулирования и корпоративного управления. Это позволит создать единую и эффективную основу для всего банковского сектора.

отметила она

По ее словам, одной из ключевых инициатив является внедрение базовой банковской лицензии. Как ожидается, это упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование бизнеса.

Одновременно повышаются стандарты для руководителей финансовых организаций, чтобы в управление приходили только профессионально подготовленные и добросовестные специалисты.

Отметим, что в Мажилис сегодня поступили несколько новых законопроектов. Профильные комитеты приняли в работу законопроекты:

  • о банках и банковской деятельности с сопутствующими поправками по вопросам регулирования и развития финансового рынка;
  • о ратификации договоров с Перу о выдаче, о передаче осужденных лиц и о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
  • о ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования;
  • о ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года.