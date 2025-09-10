В Казахстане акиматы потеряют влияние на точечную застройку

Сегодня градсоветы действуют в трех городах республиканского значения и в столице. Но прозрачность их работы и качество решений вызывают серьезные вопросы. Именно отсюда проблемы точечной уплотненной застройки, строительства в сельской местности, а также на оползнеопасных и сейсмоопасных территориях.