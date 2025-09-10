В Казахстане акиматы потеряют влияние на точечную застройку

По его словам, сейчас деятельность градсоветов не регулируется законом, что позволяет акиматам принимать решения в ручном режиме. Это привело к превращению градсоветов в площадки для лоббирования коммерческих проектов.
Сегодня градсоветы действуют в трех городах республиканского значения и в столице. Но прозрачность их работы и качество решений вызывают серьезные вопросы. Именно отсюда проблемы точечной уплотненной застройки, строительства в сельской местности, а также на оползнеопасных и сейсмоопасных территориях.
Базарбек предложил полностью изменить подход к работе градсоветов, сделав их открытой платформой для обсуждения вопросов развития городов и регионов с участием госорганов и общественности. Он поддержал инициативы депутата Дүйсенбая Турганова и добавил поправки, исключающие лоббизм и протекцию.