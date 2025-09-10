Казахстан и Пакистан готовы увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд

В Исламабаде они обсуждали предстоящий визит Токаева, который состоится в ноябре 2025 года. Перед этим пройдет выставка товаропроизводителей «Made in Kazakhstan and Pakistan», а также Казахстанско-пакистанский бизнес-форум. В ходе мероприятия стороны подпишут Соглашение о транзитной торговле.
По итогам семи месяцев 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Пакистаном составил 89,6 миллионов долларов, что в 2,5 раза выше того же периода 2024-го. Тогда взаимная торговля была на уровне 36,3 миллиона долларов.
Министр Арман Шаккалиев подчеркнул, что Казахстан и Пакистан ставят амбициозную задачу довести объем взаимной торговли до 1 млрд долл. США, и выразил готовность нарастить поставки по 40 товарным позициям, в том числе в нефтехимической, металлургической, машиностроительной и фармацевтической отраслях.
Казахстан экспортирует в Пакистан сырую нефть, бобовые сушеные овощи, зерновые злаки, а также машины и аппараты. В ответ Пакистан отправляет картофель, цитрусы, одежду, а также лекарственные средства.
Кроме этого, стороны обсудили сотрудничество в области горнодобывающей промышленности, текстильной отрасли, IT и искусственного интеллекта, а также подготовку кадров.