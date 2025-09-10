Казахстан и Пакистан готовы увеличить взаимный товарооборот до $1 млрд

По итогам семи месяцев 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Пакистаном составил 89,6 миллионов долларов, что в 2,5 раза выше того же периода 2024-го. Тогда взаимная торговля была на уровне 36,3 миллиона долларов.