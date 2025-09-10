Экс-мэр Ростова отказался комментировать иск о «Ростовводоканале»

Об этом сообщает 161.ru. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, напротив, публично поддержал позицию надзорного ведомства, назвав приватизацию стратегического объекта недопустимой. Слюсарь подчеркнул, что вопрос о судьбе водоканала обсуждался с президентом Владимиром Путиным, который одобрил инициативу по возврату предприятия в государственную собственность. Представители «Ростовводоканала» также воздержались от комментариев по существу требований Генпрокуратуры.