Как будет рассчитываться минимальная зарплата в Казахстане

На пленарном заседании Мажилиса министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова дала разъяснения по новой методике расчёта минимальной заработной платы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Светлана Жакупова пояснила, что методология базируется на математической модели, в которую включены данные за последние 10 лет. При расчёте учитываются минимальная и медианная заработная плата, а также производительность труда.

В методике предусмотрены различные соотношения показателей — от 50 на 50 до 90 на 10. Все данные берутся из официальной статистики, а расчеты согласованы с Федерацией профсоюзов и Федерацией работодателей.

подчеркнула министр

По её словам, сегодня Казахстан выходит на уровень около 30% от индекса КИЦа, а в дальнейшем планируется движение к 50%.

Что касается почасовой оплаты, Жакупова напомнила, что Трудовой кодекс уже предусматривает такую форму. Бюро национальной статистики ведёт отдельный расчёт по отраслям, и данные о средней почасовой оплате доступны.