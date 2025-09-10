Производство красной икры в России может вырасти более чем на 30%

Несмотря на рост производства, потребители пока не ощущают улучшения ситуации на рынке. Согласно данным «Платформы ОФД», в июне-августе число покупок натуральной красной икры сократилось на 12% в годовом выражении. Средняя цена продукции выросла на 13%, достигнув 9,07 тысячи рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что текущих объемов поставок на рынок пока недостаточно для снижения розничных цен. Часть потребителей переориентировалась на имитированную продукцию, покупки которой за лето выросли на 9%.