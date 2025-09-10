Ричмонд
Самарцы отреагировали на планы ввести плату за диагностику газа

В соцсетях жители Самары высказались о новой инициативе.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области озвучили планы ввести плату за диагностику газового оборудования. Местные жители высказали свое мнение в социальных сетях.

Многих самарцев пугает еще одна строка расходов, другие же негодуют и сообщают, что не готовы платить за то, что раньше было бесплатным. Мысли о возможной оплате появились после обсуждения в ГЖИ по региону.

Согласно опубликованным данным, с 1 марта 2026 года планируют переход к обязательному техническому диагностированию ВДГО. Это позволит своевременно выявить проблемы с газовыми системами. Изменение в законодательстве потребует составление заявок на заключение договоров на ТО. Напомним, на данный момент нет официальной информации об обязательной оплате диагностики.