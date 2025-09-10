В Омской области 30 человек получают зарплату от 3 миллионов рублей

В 2024 году в Омской области насчитывается 36 223 миллионера, что на 887 человек больше по сравнению с 2023 годом, когда их количество составляло 35 336. Об этом РБК Омск рассказали в УФНС России по Омской области.
Что касается миллиардеров, их число осталось на уровне прошлого года — 21 человек. В региональном управлении ФНС подчеркнули, что при подсчёте учитываются задекларированные доходы от различных источников, таких как продажа или дарение имущества, сдача в аренду, выигрыши и реализация ценных бумаг.
По данным Росстата, в августе 2024 года в Омской области 30 человек получают зарплату от 3 млн рублей и выше. Кроме того, 93 человека зарабатывают от 1 до 2 млн рублей, а 11 — от 2 до 3 млн рублей.
Большая часть омичей (11,59%) зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей, 11,11% получают от 80 до 100 тысяч рублей. При этом 2,43% жителей Омской области зарабатывают меньше прожиточного минимума, который составляет 22,4 тысячи рублей.
Средняя зарплата в Омской области, по данным Омскстата, на июнь 2024 года составила 76,6 тысячи рублей.