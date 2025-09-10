В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей

В большинстве регионов ПФО сохраняется выраженный дефицит врачей. — всего 0,5 резюме на вакансию врача (при том, что нормальные значения для рынка начинаются от 4,0). В Кировской области показатель составляет 0,6, в Удмуртии и Ульяновской области — по 0,8, в Самарской области и Марий Эл — по 0,9. В Нижегородской области индекс достигает 1,0, в Саратовской области — 1,2, в Оренбургской — 1,3, в Чувашии и Татарстане — по 1,5, в Башкортостане — 1,6, в Пензенской области — 1,8. Исключение составляет Мордовия, где индекс составляет 4,6 резюме на вакансию врача, что соответствует нормальным значениям для рынка труда.