Перечислены субъекты РФ, столкнувшиеся с дефицитом топлива

Дальний Восток России, а также Саратовская, Нижегородская, Ростовская, Рязанская области и Крым столкнулись с дефицитом бензина, заявили «Известия».
Некоторые независимые АЗС, по информации издания, были вынуждены приостановить работу, говорится в публикации.
Нехватка высокооктановых бензинов, как утверждается, обусловлена «дисбалансом между производственными возможностями и спросом», а также некоторыми другими причинами, одной из которых является фактор сезонности.
