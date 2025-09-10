Минтруда Казахстана объявило борьбу с зарплатами «в конвертах»

Когда мы идем по отраслям, мы видим, какая разница идет по единой квалификации. Получается, что один и тот же профессионал в одной сфере может получать от 1 миллиона 200 тысяч и выше, а в другой сфере может получать лишь 400 тысяч или 220 тысяч тенге. Чтобы этого не допустить, мы со своими социальными партнерами ведем переговоры и в ближайшее время садимся за стол обсуждений.