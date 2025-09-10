Минтруда Казахстана объявило борьбу с зарплатами «в конвертах»

Как заявил депутат Ерлан Саиров, доля оплаты труда в структуре ВВП составляет 28,8%. ВВП страны вырос на 6,3% в 2025 году, и это серьезный успех правительства, сказал Саиров. При этом, доля оплаты труда падает.
В прошлом году доля оплаты труда была 31%. Какие шаги предпринимает правительство, чтобы повысить ее в структуре ВВП? Как отметил глава государства, именно эта диспропорция является причиной того, что хотя есть экономический рост, благосостояние населения не растет.
На это министр Светлана Жакупова ответила, что ведомство разработало законопроект, который регулирует отношения сотрудников с работодателями. Документ обяжет работодателей декларировать зарплаты сотрудников.
У нас есть факты, официальные данные по предприятиям, когда человек с высокой квалификацией получает 85 тысяч тенге. То есть, чтобы уйти от налогов они пишут официально зарплату 85 тысяч, а остальное в конверте. Чтобы этого не допускать, мы говорим, что декларирование трудовых отношений должно быть.
В пример министр привела западные страны, такие как Сингапур и Швеция, где зарплата работника регулируется государством.
Когда мы идем по отраслям, мы видим, какая разница идет по единой квалификации. Получается, что один и тот же профессионал в одной сфере может получать от 1 миллиона 200 тысяч и выше, а в другой сфере может получать лишь 400 тысяч или 220 тысяч тенге. Чтобы этого не допустить, мы со своими социальными партнерами ведем переговоры и в ближайшее время садимся за стол обсуждений.
Обсуждать намерены отраслевые соглашения, в которых будут оговорены условия оплаты труда. Мы видим, как разнятся заработные платы в отраслях, сказала Жакупова.
Выступая в мажилисе, она рассказала, что в Казахстане 329 тысяч человек получают зарплату ниже менее 80 тысяч тенге (149 долларов). И еще 708 тысяч казахстанцев получают минимальные 85 тысяч тенге (158,3 доллара).
Рассказала министр и о нарушениях в сфере оплаты труда, выявляемых в ходе проверок. Специалисты Минтруда выявили организации, которые увиливают от выплаты налогов. К тому же, они привлекают людей к незаконной трудовой деятельности.
К слову, сегодня мажилис ратифицировал Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.
Ратификация Конвенции № 131 подтвердит приверженность Казахстана международным обязательствам в рамках членства в МОТ.
Конвенция предусматривает внедрение системы минимальной зарплаты, запрет дискриминации в сфере оплаты труда, учет потребностей работников при определении минимальной зарплаты и многое другое.