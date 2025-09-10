Омским пенсионерам могут дважды за год проиндексировать пенсии

Российским пенсионерам в 2026 году дважды проиндексируют пенсии, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Предполагается, что с 1 февраля будет проведена индексация на уровень фактической инфляции. А с 1 апреля, по словам Нилова, планируется еще одна индексация, которая будет зависеть от возможности бюджета Социального фонда.
«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация на уровень фактической инфляции и 1 апреля в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — цитирует Нилова информагентство.
Судя по всему, вторая индексация пока находится под вопросом. Но если она пройдет, то в сумме с первой она будет выше уровня фактической инфляции.
Добавим, по итогам первого квартала 2025 года размер средней пенсиии в Омской области, по данным статистиков, составил 21 840 рублей, увеличившись за год на 11,3%.