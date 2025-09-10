Волгоградцам рассказали, где можно зарабатывать более 100 тысяч в месяц

Волгоградцы могут зарабатывать более 100 тысяч рублей. Специалистов на такую зарплату сейчас ищут в разных сферах, сообщает сервис по поиску SuperJob. Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября, среди них есть и предложения для руководителей. На первом месте оказался директору производственного предприятия, которому готовы платить от 120 тысяч в месяц. Подойдут на эту должность только опытные управленцы с высшим образованием.