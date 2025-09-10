Волгоградцам рассказали, где можно зарабатывать более 100 тысяч в месяц

Волгоградцы могут зарабатывать более 100 тысяч рублей. Специалистов на такую зарплату сейчас ищут в разных сферах, сообщает сервис по поиску SuperJob. Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября, среди них есть и предложения для руководителей. На первом месте оказался директору производственного предприятия, которому готовы платить от 120 тысяч в месяц. Подойдут на эту должность только опытные управленцы с высшим образованием.
На втором месте — менеджер активных продаж В2 В. Он должен иметь водительские права категории «В», соответствующий опыт работы. Сотруднику предлагают зарплату от 100 тысяч. Такие же деньги можно заработать, если устроиться инженером по эксплуатации зданий, которого сейчас ищут в Волгограде. Плюс к зарплате в 100 тысяч — премии, оплата питания, корпоративные скидки.
На этом вакансии выше 100 тысяч закончились. Неплохой доход обещают также главному конструктору предприятия — 87 тыс. рублей, и врачу-терапевту. Медикам готовы платить 80−85 тыс. рублей, на сайте не одна такая вакансия.