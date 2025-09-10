Ричмонд
В Перми с безбилетных пассажиров взыскали почти 3 миллиона рублей

Если нарушитель в течение 60 дней не оплачивает штраф — его передают судебным приставам.

Источник: Комсомольская правда

Пермские судебные приставы взыскали с безбилетных пассажиров почти 3 миллиона рублей за первые восемь месяцев этого года. Всего в работе у приставов находилось 1,5 тысячи дел о штрафах за неоплаченный проезд. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Сейчас штраф за безбилетный проезд в Перми составляет 2500 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 5000 рублей. Если нарушитель не оплачивает штраф добровольно в течение 60 дней, дело передается судебным приставам. Они могут применить жесткие меры: арестовать банковские счета должника, увеличить сумму штрафа в два раза, а в некоторых случаях — даже арестовать нарушителя на срок до 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов.