В Перми с безбилетных пассажиров взыскали почти 3 миллиона рублей

Сейчас штраф за безбилетный проезд в Перми составляет 2500 рублей, а при повторном нарушении в течение года — 5000 рублей. Если нарушитель не оплачивает штраф добровольно в течение 60 дней, дело передается судебным приставам. Они могут применить жесткие меры: арестовать банковские счета должника, увеличить сумму штрафа в два раза, а в некоторых случаях — даже арестовать нарушителя на срок до 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов.