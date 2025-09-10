Сразу две новые поликлиники Новосибирска откроют свои двери для пациентов

«Мы знаем все сложности, с которыми проект ГЧП реализовывался, но это ещё одно подтверждение факта, который я не один раз озвучивал: в Новосибирской области достраивается всё — через сложности, санкции, экономические потрясения. Всё достраивается, даже то, что не достраивалось по 20−30 лет», — сказал Андрей Травников, напомнив, что за последние пять лет в регионе был достигнут исторический рекорд по объёму строительства поликлиник.