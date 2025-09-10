Сразу две новые поликлиники Новосибирска откроют свои двери для пациентов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл контрольный осмотр двух новых поликлиник в городе, № 2 и 27, которые откроют свои двери для пациентов уже в понедельник, 15 сентября. Эти медицинские учреждения расположены на улицах Потылицына и Ереванской и станут важным звеном в системе здравоохранения региона.
«Дело не только в площадях, здесь принципиально другой формат, что-то среднее между поликлиникой и стационарной больницей», — отметил Травников, акцентируя внимание на том, что новые объекты — это не просто поликлиники, а полноценные медицинские центры.
Он подчеркнул, что готовность учреждений к приёму пациентов полностью соответствует заявленным стандартам: «Набран дополнительный штат врачей, укомплектованность очень высокая в обеих поликлиниках».
Губернатор также отметил, что строительство этих объектов было долгожданным и прошло через множество трудностей, но важно, что они были завершены.
«Мы знаем все сложности, с которыми проект ГЧП реализовывался, но это ещё одно подтверждение факта, который я не один раз озвучивал: в Новосибирской области достраивается всё — через сложности, санкции, экономические потрясения. Всё достраивается, даже то, что не достраивалось по 20−30 лет», — сказал Андрей Травников, напомнив, что за последние пять лет в регионе был достигнут исторический рекорд по объёму строительства поликлиник.
«За последние пять лет мы достигли исторического рекорда по строительству поликлиник в Новосибирской области. Даже в советские времена строилось и вводилось поликлинических мощностей меньше, чем нам удалось сделать за последние годы», — подчеркнул губернатор.
Травников отметил, что этому во многом способствовало решение президента России в 2019 году одобрить программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». Несмотря на пандемию, экономические сложности и санкции, программа продолжала развиваться и остаётся в рамках новых национальных проектов.
Поликлиника № 2, расположенная на улице Виталия Потылицына, обслуживает большую часть взрослого и детского населения Октябрьского района. В этой поликлинике также развёрнут центр амбулаторной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями и отделение паллиативной медицинской помощи. Здание поликлиники представляет собой четырёхэтажный комплекс, рассчитанный на 967 посещений в смену, и обслуживает население Плющихинского жилмассива и МЖК Восточный.
Поликлиника № 27 на улице Ереванской, 33, имеет семь этажей и предназначена для 658 посещений в смену. Оба учреждения оснащены современным медицинским оборудованием, включая аппараты ультразвуковой диагностики экспертного класса, магнитно-резонансные томографы, аппараты компьютерной томографии, маммографы, флюорографы, рентгенаппараты, а также эндоскопические стойки для проведения ФГДС и других процедур. В поликлиниках установлена современная реабилитационная аппаратура.
Губернатор также обратил внимание на важность решения инфраструктурных проблем, таких как благоустройство прилегающих территорий, организация транспортного доступа и создание удобных парковочных мест. Травников поставил задачу перед мэрией Новосибирска проанализировать работу маршрутов общественного транспорта вблизи новых поликлиник и обеспечить достаточное количество парковочных мест для пациентов. Это необходимо для того, чтобы обеспечить комфортный доступ к медучреждениям.
«Не только сами здания важны, но и условия для удобного доступа к ним. Это касается благоустройства территорий, организации парковок, тротуаров, пешеходных переходов и освещения. Все эти вопросы требуют внимания и быстрого решения», — отметил губернатор.
В рабочей поездке губернатора также приняли участие сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, депутат Государственной Думы Олег Иванинский, а также председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и охране труда Игорь Гришунин. Все они отметили важность открытия новых медицинских учреждений для улучшения качества здравоохранения в регионе.