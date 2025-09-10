Ричмонд
Вильнюс направит $30 млн на закупку американского вооружения для Киева

Литва предоставит $30 млн на закупку военной техники для Украины в рамках механизма PURL. Эта инициатива НАТО и США нацелена на закрытие приоритетных потребностей ВСУ в вооружении.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Литва объявила о дополнительной военной помощи Украине в размере до 30 млн евро в рамках инициативы PURL, пишет «Интерфакс». Средства будут направлены на закупки вооружения в этом году, что дополняет уже запланированные поставки 2025 года.

«В следующем году Литва также планирует выделить €30 млн евро на инициативу Patriot», — цитирует агентство пресс-службу литовского Минобороны.

Ранее сообщалось о вкладе Латвии в PURL. В частности, в рамках этой инициативы в 2025 году страна направит на закупку оружия для Украины €5 млн, из которых €3 млн выделит Министерство обороны, €2 млн — МИД Латвии.

