Вильнюс направит $30 млн на закупку американского вооружения для Киева

Литва объявила о дополнительной военной помощи Украине в размере до 30 млн евро в рамках инициативы PURL, пишет «Интерфакс». Средства будут направлены на закупки вооружения в этом году, что дополняет уже запланированные поставки 2025 года.
«В следующем году Литва также планирует выделить €30 млн евро на инициативу Patriot», — цитирует агентство пресс-службу литовского Минобороны.
Ранее сообщалось о вкладе Латвии в PURL. В частности, в рамках этой инициативы в 2025 году страна направит на закупку оружия для Украины €5 млн, из которых €3 млн выделит Министерство обороны, €2 млн — МИД Латвии.