Цены на бензин в Свердловской области ощутимо вырастут в сентябре

В Свердловской области к концу августа цены были ниже, чем в среднем по стране. По данным Свердловскстата, цена марки АИ-92 на заправках составила около 57 рублей за литр, что, впрочем, на пять рублей выше в сравнении с августом 2024 года. Средняя цена литра популярной марки АИ-95 в августе 2025 года составила 61,91 рубля (в августе 2024 года — 56,41 рубля за литр). Для сравнения, по стране цена АИ-95 в августе 2025 года впервые в истории составила 63,5 рубля за литр. Ощутимо за минувший год подорожал АИ-98 — с 74,37 рубля за литр в августе 2024 года по 83 рубля за литр в августе 2025 года.