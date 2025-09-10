Цены на бензин в Свердловской области ощутимо вырастут в сентябре

В августе-сентябре 2025 года Россия столкнулась с беспрецедентным для нефтяной державы кризисом — дефицитом бензина. Более чем в десяти регионах возникли перебои с поставками топлива, в остальных — цены пробивают психологический барьер.
По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС с начала 2025 года по 1 сентября составил 6,7%, что более чем на треть выше уровня инфляции за тот же период (4,1%). Средняя цена бензина составила 57,98 рубля за литр. Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже шестую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего по стране увеличения цен.
В Свердловской области к концу августа цены были ниже, чем в среднем по стране. По данным Свердловскстата, цена марки АИ-92 на заправках составила около 57 рублей за литр, что, впрочем, на пять рублей выше в сравнении с августом 2024 года. Средняя цена литра популярной марки АИ-95 в августе 2025 года составила 61,91 рубля (в августе 2024 года — 56,41 рубля за литр). Для сравнения, по стране цена АИ-95 в августе 2025 года впервые в истории составила 63,5 рубля за литр. Ощутимо за минувший год подорожал АИ-98 — с 74,37 рубля за литр в августе 2024 года по 83 рубля за литр в августе 2025 года.
Как следует ожидать, в сентябре рост цен на топливо в Свердловской области продолжится, рассказал ЕАН член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.
По его словам, основные причины сложившегося кризиса — традиционный сезонный рост спроса, на который наложилась нештатная остановка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране. В последнее время, как отмечал ЕАН, от глав регионов регулярно поступают сообщения о попытках ВСУ атаковать беспилотниками стратегические предприятия России, включая НПЗ.
«Помимо сезонных факторов, обращает на себя внимание и то, что проблема нехватки топлива на заправках касается в этот раз именно независимых АЗС — то есть тех компаний, которые не имеют своего производства, как крупные нефтяные компании, — говорит эксперт. — Такие сети вынуждены покупать топливо на бирже, что негативно влияет на ситуацию, рекордно повышая цены на бензин в опте. В итоге для розничных продавцов оказывается просто невыгодно покупать топливо на бирже, чтобы потом продавать его в минус».
По мнению Дмитрия Тортева, бензоколонки в Свердловской области и в целом по УрФО вряд ли будут испытывать перебои с поставками топлива.
Очередей из автомобилистов за бензином в макрорегионе не будет, полагает эксперт, но цены продолжат ощутимо расти вплоть до начала октября, пока не исчезнут сезонные факторы. А вот дальнейший ценник будет зависеть от эффективности дополнительных мер, принятых правительством России.
«Петербургская биржа вчера ужесточила правила торгов бензином для остановки роста цен. По сути, вводится жесткое ограничение колебаний цены торгов в плюс», — отметил Тортев.
Но этого, по его словам, недостаточно, поскольку в абсолютных цифрах доля топлива, которая «заливается» на биржу, невелика. В экспертных советах Госдумы и ФАС давно призывают наращивать обязательную долю продажи бензина на бирже, чтобы увеличить объемы топлива на свободном рынке. Это, в частности, позволило бы помочь и в снабжении независимых АЗС.
«Для долгосрочного решения проблемы необходимо пересмотреть систему биржевой торговли и нормативы обязательных поставок на биржу. Также назрела необходимость создания отдельной топливной биржи для госнужд, что позволит резко увеличить нормативы биржевых продаж и обеспечить прозрачность ценообразования», — указал эксперт.