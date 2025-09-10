Ричмонд
Директором Уральского завода гражданской авиации стал Игорь Озар

Экс-главу РКК «Энергия» назначили директором Уральского завода гражданской авиации.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на пост генерального директора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) назначили Игоря Озара, бывшего главу ракетно-космической корпорации «Энергия». Должность он занял 9 сентября. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

— Уральский завод гражданской авиации" — авиапромышленное предприятие. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов, — говорится на сайте предприятия.

Пост директора РКК «Энергия» Игорь Озар занимал со 2 июля 2020 года. На Уральском заводе гражданской авиации он заменит Леонида Лузгина, который руководил предприятием с 28 мая 2024 года.