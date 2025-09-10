В Хабаровском крае ликвидировано шесть незаконных свалок на сельхозземлях

Новости, Хабаровск. По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, на территории Хабаровского края полностью ликвидировано шесть несанкционированных свалок общей площадью 0,29 гектара. Мероприятия проведены по предостережениям ведомства, направленным землепользователям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С начала 2025 года инспекторами выявлено 10 нарушений на сельскохозяйственных землях края и две свалки в Еврейской автономной области. В частности, в районе имени Лазо предприятие устранило свалку бытовых отходов площадью 69 квадратных метров после получения официального предостережения.
С 2017 года в Хабаровском крае выявлено 185 незаконных свалок, из которых ликвидирована 171. Часть загрязненных земель переведена в другую категорию или снята с кадастрового учета. В настоящее время остаются 10 несанкционированных свалок в Хабаровском крае и две в ЕАО, над ликвидацией которых осуществляют контроль. Работа ведется в рамках исполнения земельного законодательства и защиты сельскохозяйственных угодий.