В Хабаровском крае ликвидировано шесть незаконных свалок на сельхозземлях

С 2017 года в Хабаровском крае выявлено 185 незаконных свалок, из которых ликвидирована 171. Часть загрязненных земель переведена в другую категорию или снята с кадастрового учета. В настоящее время остаются 10 несанкционированных свалок в Хабаровском крае и две в ЕАО, над ликвидацией которых осуществляют контроль. Работа ведется в рамках исполнения земельного законодательства и защиты сельскохозяйственных угодий.