В Красноярске для строительства метро закупят роботов

Заказчиком выступает генподрядчик строительства «Моспроект-3». Согласно документации, новая техника должна быть на гусеничном ходу с электрическим двигателем мощностью не меньше 45 кВт, а также оснащена гидравлическим отбойным молотом и ковшом (это нужно для земляных робот). Выберут поставщика роботов уже 26 сентября.
Первая ветка красноярского метро должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.
Ранее мы писали, что в Красноярск из Беларуси железной дорогой доставили конструкции для тоннелей будущей подземки — чугунные тюбинги.