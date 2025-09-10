В Красноярске для строительства метро закупят роботов

Заказчиком выступает генподрядчик строительства «Моспроект-3». Согласно документации, новая техника должна быть на гусеничном ходу с электрическим двигателем мощностью не меньше 45 кВт, а также оснащена гидравлическим отбойным молотом и ковшом (это нужно для земляных робот). Выберут поставщика роботов уже 26 сентября.