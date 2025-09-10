Ричмонд
В Красноярске для строительства метро закупят роботов

В Красноярске для строительства метро закупят демонтажных роботов — начальная стоимость контракта составляет 43 миллиона 695 тысяч рублей. Тендер появился на портале госзакупок.

Источник: Комсомольская правда

Заказчиком выступает генподрядчик строительства «Моспроект-3». Согласно документации, новая техника должна быть на гусеничном ходу с электрическим двигателем мощностью не меньше 45 кВт, а также оснащена гидравлическим отбойным молотом и ковшом (это нужно для земляных робот). Выберут поставщика роботов уже 26 сентября.

Первая ветка красноярского метро должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.

Ранее мы писали, что в Красноярск из Беларуси железной дорогой доставили конструкции для тоннелей будущей подземки — чугунные тюбинги.