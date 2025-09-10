Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый способ заработка на туристах принес Татарстану 80 миллионов рублей

КАЗАНЬ, 10 сентября, ФедералПресс. За восемь месяцев этого года поступления по туристическому налогу в Татарстане составили 80,8 млн рублей. Из них 69,4 млн, или 86% от сбора, зачислены в бюджет Казани. Об этом «ФедералПресс» рассказали в министерстве финансов республики.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«На сегодняшний день туристический налог действует на территории Казани, в Зеленодольске и четырех поселениях Зеленодольского района, г. Болгар и трех поселениях Спасского района и в семи поселениях Верхнеуслонского района», — отметили в министерстве.

Туристический налог в Татарстане был введен с первого января 2025 года. Он взимается со стоимости предоставления услуг по проживанию в отелях и гостиницах. В 2025 году размер налога установлен на уровне 1% от суммы оплаты за номер, но не ниже 100 рублей за одни сутки. Каждый год ставка будет увеличиваться, а начиная с 2029 года максимальный процент достигнет пяти. От уплаты данного сбора освобождены владельцы гостиниц при размещении детей младше 18 лет и льготников.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что туристический налог могут ввести власти Самары. Собранные деньги планируется потратить на развитие инфраструктуры.