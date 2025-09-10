АСВ начало выплаты вкладчикам Таврического банка

С 10 сентября 2025 года вкладчики Таврического банка (Санкт-Петербург) могут получить страховое возмещение. Для этого нужно подать заявление через сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или портал «Госуслуги». Деньги перечисляются на банковский счёт или карту «Мир», реквизиты указываются в заявке.