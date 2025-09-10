В Омской области стало больше миллионеров

По итогам 2024 года, в Омской области на 887 человек увеличилось количество миллионеров Согласно данным УФНС России по региону, число граждан с годовым доходом более одного миллиона рублей достигло 36 223 человек против 35 336 в 2023 году.
Количество обладателей миллиардных состояний в регионе осталось неизменным — 21 человек. При подсчете учитывались все задекларированные доходы, в том числе средства от продажи имущества, аренды, выигрышей и операций с ценными бумагами.
По информации Росстата, в апреле 2025 года местных 30 жителей получали ежемесячную зарплату в размере не менее трех млн рублей. Еще 93 человека зарабатывали от одного до двух млн рублей, а 11 человек — от двух до трех млн рублей.
Большинство жителей Омской области (11,59%) имеют доход от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Около 11,11% граждан получает от 80 до 100 тысяч рублей. При этом 2,43% населения продолжают зарабатывать меньше прожиточного минимума — до 22,4 тысяч рублей.
Средняя зарплата в регине, по состоянию на июнь 2025 года, составила 76,6 тысячи рублей.