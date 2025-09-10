На набережной в Воронеже может появиться высотный дом за 2,2 млрд рублей

Общая площадь будущего дома составит 23 тыс. кв. м, жилая — 17,8 тыс. кв. м. Запланировано 304 квартиры с чистовой отделкой: 166 однокомнатных (от 23,7 кв. м), 107 двухкомнатных, 29 трехкомнатных и две четырехкомнатные (достигают 120 кв. м). Также предусмотрено 312 нежилых помещений. На придомовой территории хотят организовать по одной детской, спортивной и контейнерной площадке. Парковочные места предусмотрены в подземном паркинге (174), а также на придомовой территории (46).