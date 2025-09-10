В Омске утвердили единый облик киосков

Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. По его словам, изменения направлены на упорядочение облика нестационарных торговых объектов, которые до сих пор отличались «разношерстным» внешним видом.
Документом уточнены типы архитектурного исполнения киосков, их фасадные элементы, размеры и технические характеристики. Также определены правила размещения вывесок и информационных табличек: например, надписи на фризе должны находиться на отступе не менее 5 сантиметров от края.
Мэр подчеркнул, что ранее многие киоски и павильоны производились кустарным способом, а вывески устанавливались некорректно. Теперь за соблюдением единых стандартов будет следить департамент контроля администрации города.
Новые правила внесены в постановление № 812-п от 9 августа 2018 года «Об утверждении требований к архитектурному облику нестационарных торговых объектов на территории города Омска».