Авиасообщение между Пермью и Минском приостановят до следующего года

Регулярные рейсы из Перми в Минск завершатся в конце сентября 2025 года и будут возобновлены в 2026-м. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
Авиаперелеты по данному направлению стартовали 1 апреля 2025 года и изначально были запланированы до 30 сентября. Полеты выполняются дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Перевозку осуществляет авиакомпания «Икар» на лайнерах Embraer-190, рассчитанных на 110 пассажиров. Стоимость билетов начинается от 4,5 тысячи рублей.
Ранее «Комсомолка» писала, что авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до весны 2026 года. Прямые полеты в Азербайджан после двухнедельного перерыва в октябре стартуют с ноября этого года.