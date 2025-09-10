Дорогу в аэропорт Толмачёво отремонтировали в Новосибирске

Работы на ключевой транспортной артерии, ведущей в аэропорт Толмачёво, выходят на финишную прямую. Практически на всем протяжении в границах города дорожное полотно Толмачёвского шоссе полностью обновлено. За ходом ремонта одной из самых значимых магистралей Новосибирска следит мэр города Максим Кудрявцев.
«Толмачёвское шоссе — важная транспортная артерия города с очень интенсивным движением. В прошлом году по многочисленным просьбам жителей мы отремонтировали участок протяжённостью чуть более километра, причём сделали это очень оперативно, выстроив процессы так, что все организационные мероприятия, на которые всегда уходило три месяца, прошли за три недели. В этом году законтрактовали ещё 2,2 километра, практически до выезда из города. Подрядчик справился с поставленной задачей, объект практически готов. Остаётся сделать разметку, и Толмачёвское шоссе будет готово для пропуска трафика», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Нынешние преображения шоссе стали продолжением прошлогодней инициативы. Тогда экономия, полученная на дорожных торгах, позволила внепланово отремонтировать 1,15 км улицы Толмачёвской, на состояние которой поступало множество жалоб от новосибирцев. В этом году в план работ был включён уже участок протяжённостью 2,2 км.
Подрядчик, ООО «Стройсити», выполнил фрезерование старого покрытия и уложил новый шестисантиметровый слой износостойкого асфальтобетона. Из-за интенсивного движения транспорта работы велись в ночное время. В настоящее время осталось лишь обустроить обочины и нанести дорожную разметку, после чего объект будет официально сдан.
По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Аникина, автомобилисты Новосибирска и в особенности жители микрорайона «Пригородный простор» уже оценили качество ремонта: «Люди жаловались — дорога была вся в ямах. А сегодня на Толмачёвском шоссе созданы все условия для комфортного передвижения», — считает депутат.
Как подчёркивает мэр, в городе действует жёсткая система контроля качества дорожных работ. Лаборатория МКУ «УДС» прямо на месте берёт пробы уложенного асфальта. На следующие четыре года отремонтированное шоссе будет находиться на гарантийном обслуживании подрядной организации.
Городской сезон дорожного ремонта подходит к концу. По муниципальной программе из 22 запланированных участков уже сдано 19, ещё три находятся в высокой степени готовности. Кроме того, как отметил Максим Кудрявцев, благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета в размере около 1,1 млрд рублей, в план на 2025 год было добавлено 18 участков. Экономия же на торгах позволила заключить контракты ещё на восемь объектов. Таким образом, по региональной программе ремонтируется 26 объектов общей протяжённостью почти 29,5 км, больше половины из которых уже готовы.
Всего в этом году в Новосибирске ремонтируют 47,67 км городских магистралей.