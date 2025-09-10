Дорогу в аэропорт Толмачёво отремонтировали в Новосибирске

«Толмачёвское шоссе — важная транспортная артерия города с очень интенсивным движением. В прошлом году по многочисленным просьбам жителей мы отремонтировали участок протяжённостью чуть более километра, причём сделали это очень оперативно, выстроив процессы так, что все организационные мероприятия, на которые всегда уходило три месяца, прошли за три недели. В этом году законтрактовали ещё 2,2 километра, практически до выезда из города. Подрядчик справился с поставленной задачей, объект практически готов. Остаётся сделать разметку, и Толмачёвское шоссе будет готово для пропуска трафика», — отметил мэр Максим Кудрявцев.