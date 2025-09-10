Стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти

На межбанковском рынке 9 сентября американская валюта достигла отметки 83,4 рубля. Всего два месяца назад доллар стоил на 5−6 рублей дешевле. По данным на текущий момент, в отделениях новосибирских банков его можно приобрести по цене от 82,3 до 96 рублей. При этом, как отмечают финансисты, ажиотажного спроса пока не наблюдается. Об этом пишет BFM-Новосибирск.