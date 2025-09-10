В Татарстане с 1 октября стартует жилищная программа для участников СВО

С 1 октября в Татарстане заработает новая жилищная программа для участников СВО и их семей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель исполнительного директора Госжилфонда Булат Гилманов.
Для участия необходимо подать документы в исполком по месту регистрации. В дальнейшем сделать это можно будет через МФЦ или портал Госуслуг. Среди обязательных документов — выписка из ЕГРН, справка 2-НДФЛ, трудовая книжка и справка из военкомата.
По словам Гилманова, в 2025 году планируется ввести 160 тысяч кв. м жилья — это около 3,2 тысячи квартир. Такого объема достаточно, чтобы обеспечить жильем нуждающихся, включая участников новой программы.
При необходимости в следующем году программу скорректируют. В случае нехватки квартир строительство продолжат в «Салават Купере».
Тем временем казанский отряд спецназа «Барс» наградили орденом Жукова за мужество на СВО.