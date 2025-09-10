Ричмонд
Ключи от новых квартир вручили жильцам аварийных домов под Волгоградом

27 жителей села Райгород Светлоярского района получили ключи от новых квартир. Прежде они проживали в аварийных домах.

Источник: Администрация Волгоградской области

В облкомстрое рассказали: переселение селян в трехэтажный многоквартирный дом позволило ликвидировать около 400 квадратных метров жилплощади в аварийной двухэтажке 1962 года постройки.

Новое здание, строительство которого началось в 2024 году, оснащено современными коммуникациями и инженерными системами. Качественное и комфортное жилье изготовлено под ключ: с полной чистовой отделкой, сантехникой и электроплитой. Торжественная церемония состоялась во дворе новостройки сегодня, 10 сентября.

Уже в конце текущего года ключи от новых квартир или денежные компенсации получат обитатели авариек из Волгограда, Калачевского, Даниловского и Ольховского районов, уточняют в пресс-службе администрации региона.