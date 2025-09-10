Ключи от новых квартир вручили жильцам аварийных домов под Волгоградом

Новое здание, строительство которого началось в 2024 году, оснащено современными коммуникациями и инженерными системами. Качественное и комфортное жилье изготовлено под ключ: с полной чистовой отделкой, сантехникой и электроплитой. Торжественная церемония состоялась во дворе новостройки сегодня, 10 сентября.