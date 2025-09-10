Ричмонд
Доллар в Новосибирске подорожал до весенних максимумов

Курс американской валюты продолжает расти: в банках города доллар предлагают по цене от 82 до 96 рублей, при этом аналитики фиксируют выход рубля из зоны летней стабильности.

9 сентября на межбанковском рынке доллар достиг отметки 83,4 рубля, приблизившись к апрельским рекордам. Всего два месяца назад его стоимость была ниже на 5−6 рублей. В новосибирских банках валюта сейчас доступна в диапазоне 82,3−96 рублей, однако повышенного спроса со стороны клиентов пока не наблюдается, сообщает infopro54.

Эксперты отмечают, что рубль завершил фазу консолидации. По словам аналитика «Финам» Александра Потавина, закономерное затишье сменилось резким движением в соответствии с рыночными тенденциями.

Слабость национальной валюты объясняют рядом причин: отменой обязательной продажи экспортной выручки, снижением ключевой ставки ЦБ, низкими объёмами валютных операций со стороны экспортёров, а также повышенным спросом населения и компаний на доллары и евро в августе. Дополнительным фактором остаётся геополитическая неопределённость.

По прогнозам, к концу года курс доллара может вырасти до 86,4 рубля, а в 2026 году приблизиться к 96 рублям.

Глава одного из крупнейших банков России Андрей Кoстин считает, что уровень около 90 рублей будет комфортным для бюджета. При этом эксперты предупреждают: подобная динамика способна ускорить инфляцию и спровоцировать отток вкладов из банков, особенно если регулятор решится на существенное снижение ключевой ставки.