Доллар в Новосибирске подорожал до весенних максимумов

9 сентября на межбанковском рынке доллар достиг отметки 83,4 рубля, приблизившись к апрельским рекордам. Всего два месяца назад его стоимость была ниже на 5−6 рублей. В новосибирских банках валюта сейчас доступна в диапазоне 82,3−96 рублей, однако повышенного спроса со стороны клиентов пока не наблюдается, сообщает infopro54.