Средний Урал расширяет сотрудничество с регионами Узбекистана

Власти Каракалпакии выразили заинтересованность в заключении соглашения о партнерстве со Свердловской областью. Приоритетные области и векторы взаимодействия были установлены во время визита делегации из Каракалпакстана, возглавляемой заместителем председателя Совета министров Каракалпакстана, министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Владимиром Жоллыбековым, сообщает свердловский департамент информполитики.
Указанный визит был организован в преддверии запланированного на октябрь Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В ходе рабочей встречи участники определили многообещающие направления для совместной деятельности, среди которых химическая и нефтегазохимическая индустрии, текстильная отрасль (включая сырье для кожевенного производства, а также пряжу и текстиль), легкая промышленность, сельское хозяйство (в частности, животноводство) и агропромышленный сектор (поставка фруктов и овощей, разведение КРС), а также научная и культурная сферы.
Владимир Жоллыбеков выразил благодарность руководству Свердловской области за радушный прием. Добавим, у Среднего Урала уже есть два региона-партнера в Узбекистане: Ферганская и Наманганская области. По заявлению главы министерства, Вячеслава Ярина, регион непрерывно работает с зарубежными коллегами. Обоюдный интерес между бизнес-кругами способствует реализации конкретных совместных инициатив.