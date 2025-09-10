Средний Урал расширяет сотрудничество с регионами Узбекистана

Указанный визит был организован в преддверии запланированного на октябрь Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В ходе рабочей встречи участники определили многообещающие направления для совместной деятельности, среди которых химическая и нефтегазохимическая индустрии, текстильная отрасль (включая сырье для кожевенного производства, а также пряжу и текстиль), легкая промышленность, сельское хозяйство (в частности, животноводство) и агропромышленный сектор (поставка фруктов и овощей, разведение КРС), а также научная и культурная сферы.