В минэнерго опровергли дефицит топлива в Нижегородской области

На невозможность заправить автомобиль из-за отсутствия бензина на заправках в социальных сетях жаловались жители Сокольского муниципального округа.
В минэнерго сообщили, что по состоянию на 10 сентября АЗС, находящиеся на территории этого округа, «осуществляют реализацию топлива в штатном режиме».
«В настоящее время на отдельных автозаправочных станциях Нижегородской области могут иметь место непродолжительные паузы в реализации тех или иных видов моторного топлива. Они могут быть связаны, в частности, с корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов», — отметили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.
В ведомстве подчеркнули, что по информации компаний-владельцев крупных заправочных сетей, перебои с поставкой и продажей топлива потребителями не наблюдаются.
