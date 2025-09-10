Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минэнерго опровергли дефицит топлива в Нижегородской области

В Нижегородской области достаточно моторного топлива, чтобы обеспечить потребительский спрос. Об этом сайту pravda-nn.ru заявили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Источник: Нижегородская правда

На невозможность заправить автомобиль из-за отсутствия бензина на заправках в социальных сетях жаловались жители Сокольского муниципального округа.

В минэнерго сообщили, что по состоянию на 10 сентября АЗС, находящиеся на территории этого округа, «осуществляют реализацию топлива в штатном режиме».

«В настоящее время на отдельных автозаправочных станциях Нижегородской области могут иметь место непродолжительные паузы в реализации тех или иных видов моторного топлива. Они могут быть связаны, в частности, с корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов», — отметили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

В ведомстве подчеркнули, что по информации компаний-владельцев крупных заправочных сетей, перебои с поставкой и продажей топлива потребителями не наблюдаются.

Ранее сайт pravda-nn.ru разбирался, что будет дальше с ценами на бензин.