На Карагандинской ТЭЦ-3 начали строить новый энергоблок

Масштабный проект, отметили в ведомстве, будет реализован до 2028 года.
В рамках проекта предусмотрено строительство котлоагрегата № 9 мощностью 650 тонн пара в час и турбоагрегата № 7. Ввод нового энергоблока обеспечит дополнительную выработку 140 МВт электроэнергии и 180 Гкал/ч тепла, что позволит покрыть растущие потребности региона. Новый энергоблок ТЭЦ-3 обеспечит теплом свыше 400 жилых домов и социальных объектов.
По данным ведомства, инициативу реализует ТОО «Караганда Энергоцентр», входящим в группу компаний «Казахстанские коммунальные системы» при финансировании Евразийского банка развития.
Компания «Караганда Энергоцентр» заключила соглашение с Минэнерго республики, что придало проекту статус национально значимого. Проект, напомнили в ведомстве, полностью соответствует требованиям Экологического кодекса и реализуется с применением современных и экологичных технологий.