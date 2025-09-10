На Карагандинской ТЭЦ-3 начали строить новый энергоблок

В рамках проекта предусмотрено строительство котлоагрегата № 9 мощностью 650 тонн пара в час и турбоагрегата № 7. Ввод нового энергоблока обеспечит дополнительную выработку 140 МВт электроэнергии и 180 Гкал/ч тепла, что позволит покрыть растущие потребности региона. Новый энергоблок ТЭЦ-3 обеспечит теплом свыше 400 жилых домов и социальных объектов.