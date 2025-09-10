Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Карагандинской ТЭЦ-3 начали строить новый энергоблок

АСТАНА, 10 сен — Sputnik. На Карагандинской ТЭЦ-3 торжественно заложили капсулу времени в честь начала строительства нового энергоблока станции, сообщили министерстве энергетики.

Источник: Пресс-служба Минэнерго Казахстана

Масштабный проект, отметили в ведомстве, будет реализован до 2028 года.

В рамках проекта предусмотрено строительство котлоагрегата № 9 мощностью 650 тонн пара в час и турбоагрегата № 7. Ввод нового энергоблока обеспечит дополнительную выработку 140 МВт электроэнергии и 180 Гкал/ч тепла, что позволит покрыть растущие потребности региона. Новый энергоблок ТЭЦ-3 обеспечит теплом свыше 400 жилых домов и социальных объектов.

говорится в сообщении

По данным ведомства, инициативу реализует ТОО «Караганда Энергоцентр», входящим в группу компаний «Казахстанские коммунальные системы» при финансировании Евразийского банка развития.

Компания «Караганда Энергоцентр» заключила соглашение с Минэнерго республики, что придало проекту статус национально значимого. Проект, напомнили в ведомстве, полностью соответствует требованиям Экологического кодекса и реализуется с применением современных и экологичных технологий.