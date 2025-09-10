Молдова закупила 90% необходимого газа для нового отопительного сезона

«Энергоком» также приступил к процедуре приобретения дополнительных объемов, необходимых для создания обязательного резерва, который будет передан на хранение. Согласно решению НАРЭ, нужно будет закупить 15% от общего прогнозируемого объема на один год, что составит составляют около 1,45 миллиона МВт*ч или примерно 140 миллионов кубометров газа.