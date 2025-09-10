Молдова закупила 90% необходимого газа для нового отопительного сезона

Речь идет о 700 миллионах кубических метров газа или 7,45 миллиона МВт*ч, уточнили в ведомстве. Данный объем соответствует прогнозируемому потреблению в течение наступающего «газового года», который начинается первого октября 2025-го и заканчивается 30 сентября 2026 года.
«Всего для процедуры закупок, которая началась в мае, было проведено 54 раунда аукционов, в которых приняли участие 13 компаний из Швейцарии, Австрии, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Германии и Нидерландов. Из них 26 раундов были успешно завершены», — сообщили в министерстве.
«Энергоком» также приступил к процедуре приобретения дополнительных объемов, необходимых для создания обязательного резерва, который будет передан на хранение. Согласно решению НАРЭ, нужно будет закупить 15% от общего прогнозируемого объема на один год, что составит составляют около 1,45 миллиона МВт*ч или примерно 140 миллионов кубометров газа.
«В целях обеспечения прозрачности и справедливости процесса закупок на все аукционы были приглашены представители Министерства энергетики, Агентства публичной собственности, кабмина, СИБ, а также гражданского общества», — заверили в энергетическом ведомстве.
Закупочные цены на газ Минэнерго по-прежнему не оглашает, ссылаясь на коммерческую тайну.