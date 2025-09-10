Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольный запланировал реконструкцию еще трех вестибюлей метро

Правительство Санкт-Петербурга направит почти 430 млрд рублей на развитие дорог, метро и других транспортных объектов в 2026—2028 годах. Власти города планируют начать реконструкцию трех вестибюлей метрополитена, сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия»).

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о вестибюлях станций «Нарвская», «Электросила», «Площадь Александра Невского — 2». Также чиновники займутся проектированием шести трамвайных линий, они появятся в Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах. Средства пойдут и на строительство станций метро, Большого Смоленского моста, Южной широтной магистрали, ШМСД.

Помимо развития транспортной инфраструктуры, Смольный уделит внимание социальной сфере. На образование предусмотрено 29,7 млрд рублей, на здравоохранение — более 22 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Обуховский завод поставил МСС щиты для строительства коричневой ветки метро.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше