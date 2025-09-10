Ричмонд
Курс евро увеличился до максимального уровня с февраля

Центральный банк Российской Федерации повысил официальный курс евро до 99 рублей и 82 копеек.

Стоимость европейской валюты оказалась самой высокой с февраля 2025 года.

Доллар подорожал до 84 долларов и 92 копеек, юань до 11 рублей и 89 копеек.

Читайте материал «WSJ: Евросоюз отказался повышать пошлины для Китая и Индии».

