Курс евро увеличился до максимального уровня с февраля

Центральный банк Российской Федерации повысил официальный курс евро до 99 рублей и 82 копеек.
Стоимость европейской валюты оказалась самой высокой с февраля 2025 года.
Доллар подорожал до 84 долларов и 92 копеек, юань до 11 рублей и 89 копеек.
Читайте материал «WSJ: Евросоюз отказался повышать пошлины для Китая и Индии».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше