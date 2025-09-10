Пессимизм бизнеса США в КНР вырос до рекордных значений

Американские компании, ведущие бизнес в КНР, выражают пессимизм на фоне геополитической неопределенности, жесткой конкуренции и замедления экономики, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Американской торговой палаты в Шанхае.
Сообщается, что всего 41% компаний из США выразили оптимизм относительно перспектив своего пятилетнего бизнеса в Китае. По данным Американской торговой палаты, это рекордно низкий показатель уже четвертый год подряд.
При этом 37% опрошенных американских компаний сделали или пессимистичный, или слегка пессимистичный прогнозы относительно своего бизнеса в КНР.
Напомним, ранее стало известно, что фабрики в КНР постепенно переносят свое производство на территорию США в связи с введенными Белым домом высокими пошлинами на китайские товары.