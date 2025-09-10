Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пессимизм бизнеса США в КНР вырос до рекордных значений

Всего 41% компаний из США выразили оптимизм относительно перспектив своего пятилетнего бизнеса в Китае.

Источник: Аргументы и факты

Американские компании, ведущие бизнес в КНР, выражают пессимизм на фоне геополитической неопределенности, жесткой конкуренции и замедления экономики, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Американской торговой палаты в Шанхае.

Сообщается, что всего 41% компаний из США выразили оптимизм относительно перспектив своего пятилетнего бизнеса в Китае. По данным Американской торговой палаты, это рекордно низкий показатель уже четвертый год подряд.

При этом 37% опрошенных американских компаний сделали или пессимистичный, или слегка пессимистичный прогнозы относительно своего бизнеса в КНР.

Напомним, ранее стало известно, что фабрики в КНР постепенно переносят свое производство на территорию США в связи с введенными Белым домом высокими пошлинами на китайские товары.