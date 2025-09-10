Ричмонд
Сийярто: санкции против Беларуси и России навредили европейской экономике

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против Беларуси и России навредили европейской экономике. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.

«У Венгрии четкая позиция по санкциям и их влиянию. ЕС уже принял 18 пакетов санкций, и они навредили больше Европе и европейской экономике, нежели Беларуси или России. Это очевидно. Даже среди моих коллег-министров в Европе бытует мнение, что санкции не работают так, как задумывалось. Наша позиция проста: если ты делаешь что-то 18 раз подряд и это не работает, может, стоит перестать это делать? Но европейские коллеги уверены: если мы сделаем то же самое в 19-й раз, это почему-то вдруг сработает», — сказал Петер Сийярто.

Он назвал санкционную политику ЕС полнейшим провалом. «Если посмотрите на цифры, увидите, сколько они вреда нанесли европейской экономике. Венгрия дала четко понять, что у нас есть красные линии: энергетика, продовольственная безопасность, фармацевтика. И мы эти сферы не даем обложить санкциями. Пока что нам удается. Мы никогда не согласимся на санкции, которые навредят нашей энергобезопасности», — подчеркнул министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. -0-

