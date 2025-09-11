Ричмонд
Розничная продажа алкоголя в центре Самары будет полностью запрещена в День города

Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

14 сентября 2025 года в центре Самары будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Ограничения вводятся распоряжением Правительства Самарской области и будут действовать с 8:00 до 22:00. Запрет будет действовать в границах улиц Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской), Галактионовской (от Ленинградской до Вилоновской), Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской), Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), Молодогвардейской (от Ленинградской до переулка Студенческого) и Волжского проспекта (дома №№ 10−50 и 19−49).

Данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.