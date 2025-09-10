Показатели белорусского экспорта в Россию по итогам трех кварталов рассмотрела межведомственная группа

«С участием представителей руководства министерств, концернов, облисполкомов и ключевых предприятий подробно рассмотрели показатели белорусского экспорта в Россию: итоги семи месяцев, оценку по итогам трех кварталов и года в целом, в том числе в разрезе отраслей и товарных позиций. Несмотря на положительную динамику темпов роста экспорта, отмечены негативные тенденции по отдельным товарным группам, невыполнение экспортных заданий отдельными государственными органами и предприятиями», — рассказали в пресс-службе.