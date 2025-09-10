Показатели белорусского экспорта в Россию по итогам трех кварталов рассмотрела межведомственная группа

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Александра Рогожника в формате видео-конференц-связи состоялось 29-е заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.
«С участием представителей руководства министерств, концернов, облисполкомов и ключевых предприятий подробно рассмотрели показатели белорусского экспорта в Россию: итоги семи месяцев, оценку по итогам трех кварталов и года в целом, в том числе в разрезе отраслей и товарных позиций. Несмотря на положительную динамику темпов роста экспорта, отмечены негативные тенденции по отдельным товарным группам, невыполнение экспортных заданий отдельными государственными органами и предприятиями», — рассказали в пресс-службе.
С руководителями предприятий системы Министерства промышленности (БЕЛАЗ, БМЗ, МТЗ, МАЗ), концернами «Белнефтехим» и «Беллесбумпром» предметно рассмотрели причины невыполнения экспортных заданий, обменялись мнениями об эффективности товаропроводящей сети и инструментов финансовой поддержки экспорта. Также были намечены пути решения имеющихся проблем в работе на российском рынке. Посол акцентировал внимание на необходимости четкого выполнения поручений главы государства по экспорту, данных на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств. Александр Рогожник призвал активизировать работу маркетинговых служб ключевых предприятий, уделить особое внимание реализации совместных кооперационных проектов в России.
Несмотря на положительные экспортные показатели, предприятиям систем Минсельхозпрода, концернов «Беллегпром» и «Белгоспищепром» было указано на необходимость продолжения ведущейся работы по организации прямых поставок в российские федеральные сети.
Отдельно обсудили ситуацию с просроченной дебиторской задолженностью в торговле с российскими партнерами, предпринимаемые меры по ее сокращению.
Также рассмотрели организационные вопросы проведения выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдет 29 сентября — 1 октября 2025 года. Участие в ее мероприятиях уже подтвердили 17 глав российских регионов. -0-