Цель одна — чтобы работала экономика, люди получали зарплаты. Как Гродненская область перестраивается в условиях санкций

Наши же руководители с ходу включились в этот антисанкционный процесс, чтобы справиться с нарушениями производственных и сбытовых цепочек, отметил глава Гродненского региона. «И цель тут одна — чтобы работала экономика района, области и в целом страны. Чтобы не проседали зарплаты, заслуженно заработанные, а не просто накрученные. А отсюда — вся остальная жизнь. Потому что, чтобы существовала цивилизация, в том числе с журналистикой, развлечениями, спортом, услугами, надо, чтобы работала реальная экономика. Мы живем реальной экономикой, трудом и мозгами своих людей. Мы перестроились на марше и стараемся эти трудности преодолеть», — подчеркнул Юрий Караев. -0-