Цель одна — чтобы работала экономика, люди получали зарплаты. Как Гродненская область перестраивается в условиях санкций

10 сентября, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Нас пытаются опутать барьерами железного занавеса, но руководители предприятий при поддержке власти находят пути или перепрофилируют производства. Об этом сказал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев на пресс-конференции для журналистов республиканских и региональных СМИ, которая прошла в Свислочском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Убытки понесут не только белорусы, но и европейцы. Ожидающие в очереди на въезд в Польшу о закрытии границы «Действуют во вред своим же людям». Караев о закрытии Польшей границы с Беларусью.
«У нас из-за нарушения торговых связей с западными странами значительно изменились условия сбыта промышленной продукции. Многое было выгодно производить при небольшом плече подвоза, когда логистика не затруднена. Теперь вот нас пытаются опутать барьерами железного занавеса, что, конечно, затрудняет логистику. Но директора не складывают руки, ищут, находят пути или перепрофилируют производства. Председатели райисполкомов, мои заместители, председатели комитетов, руководители управлений держат тему на контроле и подставляют плечо. Это также проявление заботы о людях, рабочих местах, зарплатах. Во всех странах мира, где такой развитый, “цивилизованный” капитализм, там власть таких функций не осуществляет», — рассказал Юрий Караев.
Наши же руководители с ходу включились в этот антисанкционный процесс, чтобы справиться с нарушениями производственных и сбытовых цепочек, отметил глава Гродненского региона. «И цель тут одна — чтобы работала экономика района, области и в целом страны. Чтобы не проседали зарплаты, заслуженно заработанные, а не просто накрученные. А отсюда — вся остальная жизнь. Потому что, чтобы существовала цивилизация, в том числе с журналистикой, развлечениями, спортом, услугами, надо, чтобы работала реальная экономика. Мы живем реальной экономикой, трудом и мозгами своих людей. Мы перестроились на марше и стараемся эти трудности преодолеть», — подчеркнул Юрий Караев. -0-