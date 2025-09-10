Ричмонд
Росавиация и Минтранс разработали правила взаимодействия во время ограничений в аэропортах

Росавиация совместно с Минтрансом разработали новый регламент взаимодействия на случай введения временного запрета на использование воздушного пространства.

Росавиация совместно с Минтрансом разработали новый регламент взаимодействия на случай введения временного запрета на использование воздушного пространства. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью ТАСС.

По его словам, документ предусматривает четкое межведомственное сотрудничество, включая федеральные органы исполнительной власти, для оперативного реагирования на подобные ограничения.

В условиях длительных ограничений пассажирам активно помогают железнодорожные перевозчики, назначая дополнительные поезда. Значительную поддержку оказывает Москва, обеспечивая транспорт и питание. Также аэропорты принимают меры по размещению пассажиров и организации штабов для информирования, отметил Ядров, ссылаясь на слова министра Андрея Никитина.

Вчера аэропорты Тамбова и Сочи временно приостанавливали прием и отправку рейсов.