Нацбанк ощутимо увеличил курс доллара и курс евро на 11 сентября

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро и понизил курс российского рубля на 11 сентября, четверг.

Национальным банком изменены курсы валют на 11 сентября, четверг. Так, курс евро и курс доллара заметно выросли, а курс российского понизился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 11 сентября, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0841 белорусского рубля, 1 евро — 3,6118 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6397 белорусского рубля.

При этом на среду, 10 сентября, Национальный банк устанавливал такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0592 белорусского рубля, 1 евро — 3,5999 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6641 белорусского рубля.

В соотношении с курсами, установленными на среду, в четверг курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля понизился. Заметнее при этом в сторону увеличения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0249 белрубля, курс евро подрос на 0,0119 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0244 белрубля.

Тем временем польские власти приняли решение о закрытии границы с Беларусью. Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.