Журналист Макдональд заявил, что дороги в России стали безопаснее, чем в США

«Необычайный поворот: дороги России, которые когда-то были синонимами аварийности, теперь статистически безопаснее, чем в Америке. Два десятилетия назад это было бы немыслимо», — написал журналист у себя на странице в соцсети X.
Ранее в РФ призвали ужесточить штрафы за нарушения ПДД для одной категории водителей. Срок оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения может быть уменьшен с шестидесяти дней до одних суток. Данные изменения кардинально сокращают период, в течение которого должны быть погашены штрафы для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.