В Хабаровске прошел рейд против несанкционированной торговли

Целью рейда стала ликвидация несанкционированной точки и изъятие просроченных продуктов. Как отметил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Маргарита Рассказова, торговля в таких местах ведется без соблюдения санитарных норм. Продукция не имеет необходимых документов, подтверждающих ее качество и безопасность, что создает риск пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.