В Хабаровске прошел рейд против несанкционированной торговли

Новости, Хабаровск. Представители городской администрации, управления торговли краевого минпромторга, УМВД и «Молодой гвардии» Хабаровска провели совместный рейд по пресечению несанкционированной торговли. Местом проведения был выбран стихийный рынок в районе квартала ДОС (Большой Аэродром), на который неоднократно жаловались жители. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Целью рейда стала ликвидация несанкционированной точки и изъятие просроченных продуктов. Как отметил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Маргарита Рассказова, торговля в таких местах ведется без соблюдения санитарных норм. Продукция не имеет необходимых документов, подтверждающих ее качество и безопасность, что создает риск пищевых отравлений и инфекционных заболеваний.
Подобные рейды являются частью системной работы по наведению порядка в сфере уличной торговли и защите прав потребителей.