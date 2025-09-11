Конггрессмен Джо Уилсон внес законопроект о восстановлении действия поправки Джексона — Вэника в отношении России. Об этом он сообщил в среду в X, подчеркнув, что отмена этой поправки была ошибкой. По его словам, инициатива связана с недавними сообщениями польских властей об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.
Поправка Джексона — Вэника, принятая в 1974 году, ограничивала торговлю с СССР из-за проблем с еврейской эмиграцией. После распада СССР она действовала в отношении ряда постсоветских государств, включая Россию, где была отменена в 2012 году. Вместо неё США ввели акт Магнитского, предусматривающий санкции против российских чиновников за нарушение прав человека.
Рано утром 10 сентября польская армия заявила об уничтожении нескольких беспилотников, которые, по их данным, нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о 19 ночных нарушениях с территории Белоруссии и подтвердил сбитие трёх БПЛА. В ответ НАТО активировала статью 4 договора для консультаций по безопасности.
В российском Минобороны заявили, что удары были нанесены по украинским военным объектам и не касались территории Польши. Российские военные отметили, что дальность сбитых беспилотников не превышает 700 км и выразили готовность к диалогу с польской стороной.
Ранее в США открыто заявили, что займут энергорынок Европы своим СПГ, вытеснив Россию.