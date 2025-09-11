Конгрессмен США предложил восстановить торговые ограничения против России

Конггрессмен Джо Уилсон внес законопроект о восстановлении действия поправки Джексона — Вэника в отношении России. Об этом он сообщил в среду в X, подчеркнув, что отмена этой поправки была ошибкой. По его словам, инициатива связана с недавними сообщениями польских властей об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.